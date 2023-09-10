مساجد تركيا تنظم فعالية فريدة تنديدا بحرق القرآن

العالم- مراسلون

في مسجد الفاتح في اسطنبول وقبل أذان الفجر بلحظات، توافد جموع من المصلين لأداء الصلاة واستجابة لدعوة فعالية "لنلتقِ في صلاة الفجر" للتنديد بحرق القرآن في عدد من الدول الأوروبية.

الفعالية التي دعت اليها منظمات مدنية تركية كواحدة من فعاليات التنديد بممارسات الإساءة للقرآن الكريم، حققت استجابة واسعة في مختلف مساجد تركيا، وتخللها تلاوة القرآن والتأكيد على الموقف الاسلامي المندد باستهداف القرآن والمقدسات الاسلامية.

وقال أحد المشاركين في هذه الفعالية لقناة العالم: "أتينا إلى جامع الفاتح لقراءة القرآن والدعاء بأن يحفظ الله الإسلام والمسلمين وان نعبر عن حزننا وتنديدنا بالممارسات المستفزة والمسيئة لقرآننا وديننا".

رسائل الرفض والتنديد بالاساءة للقرآن الكريم لم تكن بمعزل عن الدعوة بضرورة تكاثف الأمة الاسلامية وحفظ القرآن الكريم عبر تدبر آياته والعمل بأحكامه كسبيل أمثل للرد على الاساءات المتكررة.

وقال شخص أخر من المصلين: "منذ سنوات عدة هناك إساءات متكررة ضد ديننا الإسلامي بدأت بالإساءة ضد نبينا الكريم والان ضد القرآن الكريم، الغرب يصر على هذه الإساءة ومطلوب موقف جاد لمواجهة ذلك".

وقال شخص آخر: "يجب أن يتحد المسلمون في هذا العالم كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه "واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا...".

دعاء وتضرع الى الله وتأكيد على الموقف الرافض للاساءة للقرآن الكريم ودعوات للوحدة؛ هكذا وجه جموع المصلين في تركيا رسائلهم للأمة الاسلامية والعالم، رسائل ارادوا من خلالها مواجهة موجات الاساءة وتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا في العالم الغربي.