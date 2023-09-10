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وزير الأمن الإيراني: تم مؤخراً كشف وتفكيك 400 قنبلة

وزير الأمن الإيراني: تم مؤخراً كشف وتفكيك 400 قنبلة
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الأمن الإيراني عن كشف وتفكيك 400 قنبلة في الفترة الأخيرة، وقال إن 40 قنبلة كانت معدة للتفجير خلال شهر محرم الحرام.

العالم - إيران

و في حوار تلفزيوني تطرق إسماعيل خطيب إلى مسألة الحرب الهجينة والقضايا الأمنية، واعتبر وزارة الأمن بأنها ثمرة الثورة الإسلامية وحامية لأمن البلاد واقتداره.

وأضاف: تم تشكيل وزارة الإمن عام 1984 بناء على موافقة مجلس الشورى الاسلامي ومن خلال دمج مختلف الوحدات الامنية، وهي على أعتاب الذكرى الأربعين لتأسيسها، ويسعى هذا الجهاز الأمني أن يكون جهازاً أمنيا بمستوى الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي، وجهازاً لإرساء أمن المجتمع والبلاد والنظام والشعب والمواطنين.

وذكر وزير الإمن الإيراني أن: الجهاز الأمني ​​سيبذل جهوده لمواجهة المؤامرة وما يحرم المجتمع من الاستقرار، وصولا إلى توفير الظروف اللازمة لإرساء دعائم الاستقرار في البلاد، وقد حدد خمس مهام لنفسه في مجال مواجهة الكيان الصهيوني ونظام الهيمنة والإرهاب والإطاحة والتجسس والتغلغل والفساد الاقتصادي وعدم الكفاءة.

وقال خطيب: إن وزارة الأمن ترى أن من واجبها تعزيز الرصد الأمني وحماية الشعب وممتلكات البلاد والتآزر مع الأجهزة الاستخبارية والاعتماد على معلومات المواطنين وتفعيل العمل السري وغير الرسمي من أجل تعزيز أمن البلاد واقتدارها على مستوى المنطقة والعالم.

وقال وزير الإمن: إن منتسبي وزارة الإمن يتم اختيارهم عادة من الأشخاص الثوريين الملتزمين، وهم أصحاب الروح الجهادية الذين ينذرون أنفسهم على مدار الساعة لحفظ أمن البلاد.

يتبع...

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