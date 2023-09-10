العالم_العراق

وانتهى وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، وسط أمطار غزيرة سقطت على أرض الملعب.

وافتتح أيمن حسين التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة السادسة من المباراة، فيما جاء التعادل للمنتخب التايلاندي في الدقيقة 37 عبر اللاعب لوك سا نيكولاس كينجاثتاكيد، لينتهي الشوط الأول بتعادل المنتخبين بهدف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني سجل العراق الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب أمجد عطوان، قبل أن يضيف بوردين فالا هدف التعادل لمنتخب تايلاند في الدقيقة 82 من اللقاء، لينتهي وقت المباراة بالتعادل بهدفين لهدفين.

وفي ركلات الترجيح، تمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز على نظيره التايلاندي بخمسة أهداف مقابل أربعة، ليتوج رسمياً بلقب كأس ملك تايلاند الـ 49.