ما هي الدول التي من الممكن أن تتأثر بالعاصفة دانيال؟

العالم _ الأردن

واضاف آل خطاب بأنه يتوقع يومي الاثنين والثلاثاء أن تتحرك العاصفة بإتجاه الاراضي المصرية لتجلب المزيد من الامطار لكن مع دخولها اليابسة ستفقد جزءاً كبيراً من طاقتها وسوف تهدأ سرعة الرياح قليلا ً



أما بالنسبة للأردن فقد أوضح آل خطاب بأن تأثير هذه العاصفة على المملكة سوف يقتصر على تشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي ويؤدي يومي الثلاثاء والاربعاء الى نشاط على فترات للرياح والتي قد تصل في بعض المناطق خاصة الجنوبية الشرقية مابين 40-30 كم / ساعة ، مما يؤدي الى اثارة الغبار كما سوف تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الاربعاء مع احتمال ضعيف ان تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر