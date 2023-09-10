العالم - آسيا والباسفيك

قال الزعيم الكوري الشمالي خلال احتفاله بالذكرى السنوية لتأسيس البلاد عبر عرض شبه عسكري، ونقلته وسائل الإعلام الرسمية في البلاد اليوم الأحد: "إن الشعب الوطني، بمن فيهم الأشخاص المتميزون والمبدعون في مجال العمل الذين كرسوا أنفسهم لخلق أصول قيّمة لازدهار البلاد، من خلال وضع شؤون الدولة فوق اهتمامات أسرهم في السراء والضراء".

وأضاف: "هؤلاء هم أفضل الأصول التي تمثل القوة ذاتها"، بحسب تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكانت تصريحات كيم خلال جلسة تصوير أمس السبت مع أشخاص شاركوا في الاحتفالات بيوم تأسيس البلاد الـ75. حيث جرت جلسة التصوير في قصر الشمس "كومسوسان"، مرقد جثمان المؤسس الوطني كيم إيل-سونغ، ووالد الزعيم الحالي الراحل كيم جونغ-إيل.

بدورها، وصفت وكالة الأنباء المركزية الذكرى السنوية بأنها "حدث ثوري عظيم يحمل فخرا وطنيا كبيرا وحماسا وطنيا".

يشار إلى أن هذا الحدث شبه العسكري، يمثل العرض العسكري الثالث، الذي تنظمه كوريا الشمالية هذا العام وحده، وقد أقيم آخرها في يوليو بمناسبة الذكرى الـ70 لتوقيع هدنة الحرب الكورية.