مسيرة الاربعين ودورها في تقارب الاديان- الجزء الثاني

وكيف ينظر الى ثورة الامام الحسين مسيحياً، انسانياً، اسلامياً ومن كل الزوايا، وكيف ان هذه الثورة استطاعت ان تجمع الانسانية حولها.

وتحدث القسم الاول عن اهمية اربعينية الامام الحسين كمعنى، فما الذي يجذب المسيحيين الذين نراهم في هذه المسيرة ويمشون اميالاً ليصلوا الى زيارة الامام الحسين "عليه السلام" في مدينة كربلاء وسط العراق.

مسيرة الاربعين ودورها في تقارب الاديان موضوع النقاش هذا الاسبوع من برنامج "نوافذ" يبحثه مع ضيوف الحلقة:

رئيس المركز المريمي في لبنان والعضو المؤسس في الهيئة الحبرية العالمية الاسلامية المسيحية في الفاتيكان الاب وسام أبوناصر

الكاتب والاديب الراهب الدكتور ميشال كعدي

الكاتب والباحث اللبناني حسن قبلان

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