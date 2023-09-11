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نوافذ..

مسيرة الاربعين ودورها في تقارب الاديان- الجزء الثاني

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تحدث القسم الاول البُعد والطابع الانساني لمسيرة الاربعين والبُعد والطابع الانساني لثورة الامام الحسين "عليه السلام" في كربلاء.

وكيف ينظر الى ثورة الامام الحسين مسيحياً، انسانياً، اسلامياً ومن كل الزوايا، وكيف ان هذه الثورة استطاعت ان تجمع الانسانية حولها.

وتحدث القسم الاول عن اهمية اربعينية الامام الحسين كمعنى، فما الذي يجذب المسيحيين الذين نراهم في هذه المسيرة ويمشون اميالاً ليصلوا الى زيارة الامام الحسين "عليه السلام" في مدينة كربلاء وسط العراق.

مسيرة الاربعين ودورها في تقارب الاديان موضوع النقاش هذا الاسبوع من برنامج "نوافذ" يبحثه مع ضيوف الحلقة:

رئيس المركز المريمي في لبنان والعضو المؤسس في الهيئة الحبرية العالمية الاسلامية المسيحية في الفاتيكان الاب وسام أبوناصر

الكاتب والاديب الراهب الدكتور ميشال كعدي

الكاتب والباحث اللبناني حسن قبلان

تابعوا مزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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نوافذ.. مسيرة الاربعين ودورها في تقارب الاديان- الجزء الثاني

نوافذ.. مسيرة الاربعين ودورها في تقارب الاديان- الجزء الاول

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