قائد الثورة: أميركا تسعى لزرع الفتن والتخريب والتفرقة في دول المنطقة

العالم - خاص بالعالم

قائد الثورة الإسلامية وخلال استقباله حشدا من أهالي محافظتي 'سيستان وبلوشستان' و'خراسان الجنوبية' قال ان الإدارة الأمريكية أنشأت مجموعة تسمى مجموعة الأزمات مهمتها خلق الازمات في الدول بما فيها ايران عبر التدخل في عدة ملفات لكنهم فشلوا في مخططاتهم بفضل وعي الشعب والقيادة في ايران.

قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي وفي هذا اللقاء،اكد ان العالم اليوم يشهد تغييرا كبيرا ولا ينبغي فيه إهمال دول المنطقة كما حدث في عهد الاستعمار أو بعد الحرب العالمية الأولى.كما أشار سماحته الى تصريح بعض الأمريكيين بأنهم يريدون خلق وضع متزعزع في إيران ..واكد قائد الثورة على انه يتم التعامل بجدية في مواجهة العدو لأن العدو جدي في عداواته وتخطيطه.



قائد الثورة اشار ايضا الى ان قوة غطرسة أمريكا وبعض الدول الأوروبية ضعفت وسوف تضعف أكثر فأكثر.ولفت قائد الثورة اية الله خامنئي الى القضية الاخرى في خطوط التغيير الرئيسية، وهي تتلخص في ظهور قوى إقليمية وعالمية جديدة، مقابل مؤشرات تؤكد بداية تراجع النفوذ الامريكي، ومن اهم هذه المؤشرات هو المجال الاقتصادي الذي يشهد تدهورا مستمرا، علاوة على ان التدخل الامريكي في شؤون الدول الاخرى اصبح مكلفا على واشنطن ولن يحقق اهدافها المرجوة في النهاية.



وفي اشارة الى اهمية الوحدة الوطنية طالب قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي بالحفاظ عليها والتمسك بها لمواجهة مخططات العدو الهادفة لزعزعة الامن القومي ،وتفكيك وحدة الشعب ،موضحا بأن الذين يهددون الأمن القومي هم أعداء الوطن و يعملون لصالح العدو.

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