كارثة غير مسبوقة.. آلاف القتلى والمفقودين في إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا

العالم - خاص بالعالم

وقال مكتب رئاسة الوزراء في شرق ليبيا ان الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال ألحقت أيضا أضرارا مادية ضخمة بالممتلكات العامة والخاصة، لاسيما في الجبل الأخضر وضواحي المرج والبيضاء ودرنة التي اعتبرت منطقة منكوبة.

واعلنت السلطات انها نشر فرق الإنقاذ إضافة إلى حظر التجول وإغلاق المدارس، وذلك نتيجة الإعصار الذي وصف بأنه شديد للغاية من حيث كمية الأمطار التي تساقطت في غضون أربع وعشرين ساعة.



المصادر الليبية اكدت ان البلاد لم تشهد إعصارا مماثلا للإعصار دانيال منذ أربعين عاما. من جانبه اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام.

وقال الدبيبة خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، لبحث تداعيات الفيضانات، إن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين، وطالب كل المسؤولين والوزراء بالوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية.

الدبيبة وجه أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسخير كل الإمكانيات اللازمة، كما جرى تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة، وأكد أن ما وصفها بالانقسامات المرسومة من الخارج لن تمنع من مساعدة القرى والمناطق التي أصابتها الفيضانات، وذلك في محاولة لان تكون هذه الكارثة الطبيعية مساحة للمصالحة بين الفرقاء الليبيين.



السلطات في شرقي ليبيا أعلنت حالة الطوارئ القصوى، كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرقي ليبيا مصحوبة برياح قوية على معظم المناطق تتجاوز سرعتها السبعين كيلومترا في الساعة أحيانا.

والعاصفة دانيال ضربت ايضا أجزاءا من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة ما اسفر عن سقوط ضحايا في هذه الدول.

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