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أربيل تتهم حزب العمال الكردستاني بتفجير جسر المشاة

أربيل تتهم حزب العمال الكردستاني بتفجير جسر المشاة
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

اتهم مجلس الأمن في منطقة كردستان العراق، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تفجير الأول من سبتمبر الجاري في مدينة أربيل.

العالم - العراق

وذكر في بيان صحفي أن "حزب العمال الكردستاني يقف وراء تفجير قنبلة على جسر المشاة قرب مسجد (سبي) في شارع 60 متر في مدينة أربيل في الأول من سبتمبر الحالي".

وأضاف أن "القنبلة وضعها شخص يدعى (ز. ج. خ) وهو عضو في حركة الحرية التابعة لحزب العمال الكردستاني، ومن سكان ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، وجاء إلى مدينة أربيل لهذا الغرض، وعاد إلى ناحية تكية بعد تنفيذه المهمة".

وأشار إلى أن "أمر قبض صدر بحق المتهم (ز. ج. خ) وفق المادة الثانية من الفقرة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب".

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