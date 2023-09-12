قمة مجموعة الـ77 والصين تنعقد في هافانا الشهر الجاري بمشاركة سورية

ويضم الوفد السوري المشارك الذي وصل هافانا وزير المالية كنان ياغي، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي سلطي الخليل، كما ستشارك السفارة السورية في هافانا في أعمال القمة ضمن الوفد، وفق ما ذكرت وكالة « سانا».

ومن المقرر أن يعقد الوفد السوري على هامش القمة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الكوبيين إضافة إلى عدد من الوفود الصديقة المشاركة حيث سيتم التركيز على دعم قضايا دول الجنوب العادلة بما فيها حقها بالوصول إلى التقانات والعلوم الحديثة وتوظيفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأسست مجموعة الـ77 والصين في الـ15 من حزيران عام 1964، داخل حركة عدم الانحياز، وتواجه تحديات كبيرة لتنمية دولها التي تمثل مجتمعة 80 بالمئة من سكان العالم وأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.