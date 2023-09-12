ما هي الرسائل التي حملتها مناورة 'الركن الشديد أربعة' بقطاع غزة؟

العالم- المراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية من غزة إن المناورة العسكرية السنوية 'الركن الشديد أربعة' استمرت 4 ساعات لاختبار جهوزية المقاومين في أحد مواقع المقاومة بجنوب قطاع غزة، تحديدا في مدينة خانيونس.

وأضاف مراسلنا أنه استخدمت أسلحة جديدة في المناورة، لكن لم يتم التصريح بها في البيانات الرسمية لأسباب أمنية.

وأكد أنه تنوعت تشكيلات المناورات العسكرية التي استعملت أثناء تنفيذ المناورة في قطاع غزة لاختبار جهوزية المقاتلين في صد أي عدوان إسرائيلي على البر والبحر، كما أطلقت عدد من الصواريخ نحو بحر قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى الرسائل التي تحملها هذه المناورة، منها رسالة الطمأنينة للشعب الفلسطيني بأن المقاومة الفلسطينية موحدة وجاهزة لصد أي عدوان إسرائيلي في قطاع غزة ورسالة عتاب للأنظمة التي هرولت نحو التطبيع مع كيان الإحتلال.

وقال مسؤول عسكري في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: إن مناورة الركن "الشديد 4" تأتي استكمالا لمناورات الركن الشديد التي تقيمها فصائل المقاومة سنوياً، وتشمل نطاقين قتاليين "براً وبحراً".

وأوضح المسؤول العسكري في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ المناورة تتزامن مع الذكرى 18 للاندحار الصهيوني عن غزة ورفع الجهوزية والاستعداد لكافة فصائل المقاومة على وقع التهديدات الصهيونية .

وبيّن المسؤول العسكري أن المناورة ستحاكي سيناريوهات اقتحام مستوطنات ، وعمليات إغارة، وتسلل خلف الخطوط ، وخطف جنود وإطلاق رشقات صاروخية، تجاه أهداف افتراضية في البحر.