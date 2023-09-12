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بالصور.. انفجار عبوة ناسفة في عفرين السورية وهذه الحصيلة

بالصور.. انفجار عبوة ناسفة في عفرين السورية وهذه الحصيلة
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في سوريا أن شخصين اصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة حي الزيادية بمدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة الفصائل الإرهابية المدعومة من القوات التركية.

العالم - سوريا

وفي سياق ثان، واصلت الإدارة التركية تنفيذ مخططاتها لتغيير ديموغرافية المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا.

حيث بدأت بالتعاون مع جمعية قطرية إخوانية ببناء وحدة سكنية جديدة في ريف مدينة الباب والواقعة بريف حلب الشمالي، بهدف إسكان مسلحي الفصائل الموالية لها وعوائلهم واللاجئين الذين ترحلهم من أراضيها بدلاً من سكانها الأصليين الذين سبق أن هجرتهم قسراً.

وذكرت مصادر كردية أن الاتراك يسارعون إلى بناء وحدات سكنية في تلك المناطق وتتريكها بالتعاون مع منظمات مختلفة، حيث بدأ بإنشاء وحدة جديدة في منطقة قباسين التابعة لمدينة الباب، باسم «مدينة الكرامة».

وأشارت المصادر إلى أن الوحدة الجديدة التي يتم بناؤها بالتعاون مع جمعية ما يسمى «قطر الخيرية»، تبنى على مساحة 500 ألف متر مربع من أراضي الأهالي المهجرين.

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