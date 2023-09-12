العالم تدخل غرفة عمليات مقاومة غزة وترصد لأول مرة كيف تدار المعركة مع الاحتلال

وتهدف المناورة رفع الجهوزية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ورصدت مراسلة العالم مشاهد حصرية للقناة خلال زيارتها لغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، وقالت انه لاول مرة يدخل الاعلام لحضور تفاصيل غرفة العمليات المشتركة كيف تعطي الاوامر؟ وكيف تدير المعركة؟ وكيف يمكن ان تكون هذه الغرفة مزلزلة لاركان عدو الاحتلال الاسرائيلي المدجج باعتى انواع الاسلحة؟

وبثت المشاهد من داخل غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة لكل متابعي قناة العالم، واكدت مراسلة العالم، ان هذه الغرفة ولدت من رحم الحصار، ومن رحم العدوان على غزة لتكون شوكة في حلق الاحتلال. وكيف ان قادة غرفة العمليات المشتركة يديرون المعركة من هذه الغرفة المغلقة.

كما يحدد هؤلاء القادة مديات الصواريخ، وكميتها، ويحددون على انها الاسلحة المستخدمة "المدفعية والطائرات المسيرة وكل انواع السلاح المستخدم لفصائل المقاومة" يدار من هذه الغرفة.

هذا وقالت حركة حماس أن المناورات دلالة على أن تهديدات الاحتلال لشن عدوان جديد لن توقف العمل المقاوم.