مجلس النواب الأميركي يعلن فتح تحقيق في قضية عزل بايدن

العالم - الأميركيتان

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن فتح تحقيق بقضية عزل الرئيس جو بايدن جدّي ولا استخفاف فيه، وسنذهب في قضية عزل بايدن إلى أين يمكن أن توصلنا الأدلة.

وأكمل رئيس مجلس النواب الأمريكي: الجمهوريون كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك بايدن.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن بعض الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل الرئيس جو بايدن.

وقالت الصحيفة، إن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يسعون بإلحاح إلى إجراء تحقيق في إطار إجراءات عزل الرئيس بايدن، إذ يرون أنه قد يكون متورطا في الفساد.

ونقلت الصحيفة عن عضو الكونجرس من ولاية كارولينا الجنوبية، رالف نورمان قوله: إنه أمر ضروري، وإن لم يكن الآن، فمتى، ولدينا أسباب كافية ليس فقط لبدء الإجراءات، بل لعزله أيضا.