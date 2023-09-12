الإرهابي 'شارمهد' يتبنى الهجوم على حسينية وصال في شيراز

وقد ترأس المحكمة القاضي "حسين زاده" في الشعبة ۵۵ التابعة للمحكمة القانونية الخاصة بالعلاقات الدولية في مجمع الشهيد بهشتي القضائي.

وأكد القاضي في بداية جلسة المحاكمة أن تفجير عبوة ناسفة في حسينية وصال في مدينة شيراز أدى إلى استشهاد 14 شخصا واصابة نحو 200 آخرين بجراح أصيب بعضهم بالإعاقة لاحقا.

وتابع القاضي قائلا: إن المحكمة الحالية تعتبر المحكمة القانونية التي تمتلك صلاحية البت في الشكوى التي طرحها المواطنون الإيرانيون ضد الحكومة الأميركية.

وأضاف: حسب القانون فإن صلاحية هذه المحكمة تكمن في مواجهة أعمال انتهاك حقوق الإنسان بما فيها قانون تمويل الإرهاب وقانون إلزام الحكومة الأميركية بدفع الخسائر الناجمة عن أعمالها الإرهابية في المنطقة.

وشدد على أن هذه المحكمة تتولى أيضا الصلاحية الكاملة والتامة للبت في الأعمال الإرهابية التي يرتكبها أشخاص حقوقيون وقانونيون وحكومات معادية إزاء الرعايا الإيرانيين، موضحا أن المحكمة وبناء على القوانين الموجودة فيها سوف تبت بهذا الملف.