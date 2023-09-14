الحصار وتردّي الأوضاع في غزة تجبر شباب غزة على الهجرة

العالم - خاص بالعالم

وقال وقال علاء السكافي الحقوقي بمركز الضمير لحقوق الانسان أنه: لا توجد اي احصائية دقيقة تتعلق بالشباب المهاجرين من قطاع غزة لعدة اسباب كون عمليات الهجرة تتم بطريقة سرية وفي بعض الاحيان تتم عن طريق السوق السوداء من اجل تهريب الشباب، اما عن طريق تركيا او دول عربية من جهات غير مشروعة وغير مكلفة قانونيا".

النهايات السعيدة التي يبحث عنها هؤلاء الشباب في نفق الهجرة غالبا ما تتحول الى كابوس ينتهي بهم غرقى في اعماق البحر أو مشردين في مخيمات اللجوء وبين كل قصة نجاة واحدة هناك مئات القصص التي تفوح منها رائحة الموت.

في هذا البيت دموع لم تجف وقلب مازال يرتجف على فراق تامر انه واحد من بين العشرات الذين هاجروا قبل سنوات وفقدوا و لم يعرف عن مصيرهم شيئا.

مخاطر الهجرة ليست مجرد تنظير اوحديث عابر ففي غزة نماذج عدة لمن عادوا بأكفانهم الى ذويهم ومنهم من لازال مفقودا ومع ذلك فالشباب لازالوا يتهافتون على مكاتب السفر وكأنهم يبحثون عن النجاة في كفن الموت

التفاصيل في الفيديو المرفق ..