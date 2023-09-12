لبنان.. لقاء بين حماس وفتح لبحث تطورات عين الحلوة

العالم - لبنان

وقال الزميل حسين عز الدين بإن وفد حماس يترأسه الحلوة، موسى أبو مرزوق بينما يترأس وفد فتح عزام الأحمد.

وكان قد وصل في وقت سابق من اليوم نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق إلى لبنان، في زيارة تستغرق أياما عدة، لبحث تطور الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، وبخاصة ما يجري في مخيم عين الحلوة.

وأفادت التقارير الواردة من جنوب لبنان بعودة الهدوء الحذر على محاور مخيم عين الحلوة تقطعه رشقات نارية على محور حطين، بعدما سجل بعد الظهر خرق كبير لوقف إطلاق النار سقط جراه ثلاثة جرحى.

وتربط أوساط مطلعة بين ما يجري في مخيم عين الحلوة وبين التطورات على الساحة الفلسطينية لا سيما بين حركتي فتح وحماس وتوازن القوى بينهما لا سيما بعد حرب جنين.