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زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بـ"القيم".

العالم - أوروبا

وقال زيلينسكي: "العالم متحد في الأمم المتحدة، لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا".

وانتقد دول الاتحاد الأوروبي التي يُزعم أنها تساعد روسيا على التحايل على العقوبات من أجل "حل قضاياها الاقتصادية" أو الطاقة الرخيصة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى عدم جعل المنظمة العالمية كبش فداء للوضع في أوكرانيا.

قال ميخائيل بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، إن فلاديمير زيلينسكي يعتبر اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي كمنصة للتواصل مع وسائل الإعلام العالمية.

ويرى بودولياك أن خطابات رئيس نظام كييف هناك، لن تؤثر على موقف الأمم المتحدة ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال.

أفادت صحيفة "ريبيليون" بأنه بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين، بدأ زيلينسكي، يدرك أنه سيفقد جميع حلفائه قريبا.

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زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

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