وزير الدفاع الإيراني حول التطورات في القوقاز: لن تكون هناك حرب في المنطقة

العالم - ايران

وقال العميد محمد رضا أشتياني في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية حول التطورات الأخيرة في منطقة القوقاز: نعتقد أنه لن تكون هناك حرب في المنطقة وموقف الجمهورية الإسلامية واضح تماما وفي آخر الاجتماعات التي عقدت في مقر قيادة القوات المسلحة أعلن موقفنا بوضوح.

وأضاف: لا نقبل أي تغيير في الحدود والعملية التي ندرسها هي أنه لن يحدث أي شيء خاص.

وتسارعت عملية التطورات في منطقة القوقاز منذ الأسبوع الماضي، حيث أدى التحشيد القوات العسكري من قبل آأذربيجان وأرمينيا عند حدود إلى تعزيز التكهنات بتكرار الصراع بين البلدين.

في غضون ذلك، أعلنت إيران مرارا أنها لا تقبل أي تغييرات جيوسياسية في حدودها مع الدول الأخرى.