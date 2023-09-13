قطر واميركا تجريان تمريناً جوياً مشتركاً

العالم - قطر

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن 4 طائرات مقاتلة من طراز "أف 35" كانت قد وصلت إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، قادمة من الولايات المتحدة، نفذت تمرينا جويا مشتركا مع طائرات "أف 15" التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في منشور على حسابها في منصة "إكس"، إن هذا التمرين الذي استمر لمدة 3 أيام وتم خلاله تنفيذ عدد من المناورات الجوية، "يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وتبادل الخبرات".

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، نفذت القوات الخاصة القطرية تمرينا مشتركا للمظليين مع القوات الخاصة الأميركية.