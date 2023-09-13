3/6 مليون ايراني في جنوب البلاد سيستفيدون من تحلية مياه البحر

العالم - إيران

ويضم هذا الشريط الساحلي الذي يشمل 3 محافظات هي بوشهر وسيستان وبلوشستان وهرمزكان ، 5/7 مليون شخص وفيه 80 وحدة لتحلية مياه البحر ، وان حجم المياه المحلاة يوميا الان هناك هو 502 الف متر مكعب ، يستفيد منها 2/3 مليون مواطن ، يشكلون 40 بالمئة من سكان الشريط الساحلي الجنوبي.

وهناك الان 21 مشروعا آخر قيد الانشاء لتحلية مياه البحر وهي ستدخل الخدمة الفعلية حتى نهاية العام الايراني القادم (ينتهي في 20 مارس 2025) ما سيزيد حجم المياه المحلاة بمقدار 250 الف متر مكعب في اليوم ليصل الى 752 الف متر مكعب.

وعند ذلك سيستفيد 3/6 مليون ايراني في الجنوب من تحلية مياه البحر وهم يشكلون 63 بالمئة من سكان الشريط الساحلي الحدودي.