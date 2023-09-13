شاهد.. جثث الليبيين تفترش شوارع درنة المنكوبة

العالم - ليبيا

جثث الليبيين تفترش شوارع درنة المنكوبة بعد أن غصت بها المستشفيات.. هذه المرأة ربما تبحث عن زوج أو اخ أو ولد بين الجثث الملقاة على قارعة الطريق.. البحر الأبيض المتوسط لايزال يلقي بالجثث إلى الشاطئ في درنة شرقي ليبيا ليزيد من محصلة ضحايا الاعصار دانيال، الذي راح ضحيته الاف الليبيين والاف المفقودين، ودمر أحياء بأكملها على الساحل.

وادت السيول، الناجمة عن الإعصار إلى انهيار سدين، والى تدمير نحو ربع مدينة درنة على ساحل البحر المتوسط وجرفت مباني متعددة الطوابق بالعائلات التي كانت تنام داخلها، وهذه الخريطة توضح وضع المدينة قبل الاعصار وبعدها، كيف مسح ربعها بلمح البصر وكأنها لم تكن.



مدينة درنة يحيط بها عدة تلال ويمر فيها مجرى نهر يجف عادة خلال الصيف، لكنه تحول الآن إلى تيار قوي من المياه الموحلة التي جرفت معها عددا من الجسور الرئيسية والسيارات والمباني، وليبيا ليس لديها الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الكوارث، وأكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو ثلاثين الف شخص على الأقل شردوا في درنة وحدها. وفي مناطق أخرى من شرق ليبيا، أعلن المجلس النروجي للاجئين أن قرى بأكملها غمرتها الفيضانات، وحصيلة الضحايا فيها تتواصل في الارتفاع.



فرق الانقاذ والمساعدة بدأت تتوجه وتصل تباعا من الامارات التي أرسلت طائرتي إغاثة إلى شرق ليبيا تحملان مئة وخمسين طنا من المواد الغذائية الضرورية والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والإغاثة العاجلة، بالاضافة الى الجزائر، وتركيا وايطاليا التي اكدت وزارة دفاعها أنها ارسلت طائرتين عسكريتين تقلان رجال إطفاء وغيرهم من أفراد الإنقاذ في حالات الطوارئ وسفينة تابعة للبحرية، بالاضافة الى فرق من مصر وتونس وفرنسا.