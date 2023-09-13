وزير خارجية العراق يلتقي بالرئيس الايراني

العالم - إيران

واستقبل ابراهيم رئيسي مساء اليوم الاربعاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين واجرى معه مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

في السياق أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع فؤاد حسين في طهران، أن العراق اتخذ إجراءات جيدة لإخراج الجماعات الإرهابية من المناطق الحدودية مع إيران.

واشار امير عبداللهيان إلى الروابط والقواسم المشتركة بين البلدين وقال: هذا المستوى من الروابط جعل البلدين والشعبين لا ينفصلان، واليوم يمكننا أن نعلن بصوت عالٍ أن إيران والعراق هما دولتان جارتان مهمتان في غرب آسيا، وتحظيان بعلاقات ثنائية وإقليمية ودولية ممتازة.

واضاف: أجرينا محادثات مهمة حول التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين. إيران جادة في ضمان أمنها القومي، ويسعدنا أن المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة العراقية وفؤاد حسين قدموا اليوم معلومات جيدة للغاية فيما يتعلق بإزالة الجماعات الإرهابية من المناطق القريبة من حدود إيران ونقلهم إلى عمق الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق وجهود نزع سلاحها والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وسيتم تنفيذ الخطوات المقبلة بالكامل في الأيام المقبلة في إطار الاتفاقية.

وتابع: سمعنا أخباراً جيدة من السيد فؤاد حسين، ونأمل أن يحدث ما سمعناه على أرض الواقع، ونحن واثقون من كلام وزير الخارجية العراقي حول تنفيذ الاتفاقية الأمنية.

وأوضح: لا يوجد إرهاب جيد وسيء ونحن سعداء بالتزام العراق، ونؤكد على أن إعطاء الإرهابيين الفرصة ولو ساعة واحدة يضر بأمن العراق وإيران والمنطقة وإقليم كردستان العراق. يجب إزالة هذه البقعة الإرهابية السوداء في أسرع وقت ممكن من الصفحة البيضاء والزاخرة بالفخر للعلاقات الإيرانية العراقية.

من جانبه اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقِ الأمني مع ايران، ودعا الإعلام الإيراني الى زيارة المناطق التي كانت تتواجد فيها الجماعات الانفصاليةُ الايرانية المسلحة .

واشاد بالعلاقات التاريخية بين إيران والعراق؛ وقال انّ العراق يسعى للحفاظ على أمن المنطقة، ويشارك بإيجابية في كلِ ما يصب في هذا الإطار.