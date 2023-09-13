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البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا

البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا
الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي بشروط ترضي واشنطن.

العالم-الامريكيتان

وقال كيربي ردا على سؤال حول إمكانية تسوية النزاع الأوكراني: "من الواضح أن هذا لن يحدث الآن".

وذكر شروط السلام التي ستقبلها واشنطن، معتبرا أن من بينها "احترام سيادة" كييف وانسحاب القوات الروسية ونجاح أوكرانيا في استعادة أراضيها التي فقدتها.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تسعى لإنهاء النزاع الأوكراني، بمواصلة الحديث عن تسوية وفق "صيغة زيلينسكي"، وأن إيمان الغرب بانتصار كييف أصبح أضعف.

وشدد لافروف على أن واشنطن تكرر باستمرار أن جميع المفاوضات بشأن التسوية يجب أن تتم حصريا وفقا لشروط الأوكرانيين، أي على أساس "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.

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البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا

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