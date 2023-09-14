كارثة الإعصار في ليبيا + فيديو

العالم – ليبيا

مدينة درنة كانت أكثر المناطق تضررا بالإعصار. التقارير كشفت أن حوالي 25 بالمئة من أحياء المدينة اختفت بالكامل.

إعصار دانيال تسبب في هطول الأمطار بمعدلات عالية جدا، ما أدى إلى تدمير السدود وحصول فيضانات وسيول.

الآلاف فقدوا حياتهم وآلاف آخرون في عداد المفقودين.. كل هذا جعل من عمليات الإغاثة أصعب، وسط دعوات لتدخل دولي عاجل.

على مواقع التواصل تفاعل واسع جدا مع الفيضانات في ليبيا.. "بو ذياب المعشني" علق هنا: اللهم أحفظ ليبيا وشعبها من كل مكروه وارحم اللهم من رحل إلى جوارك وكن مع مصابيهم.

تعليق آخر من "أميرة البلوشي" التي كتبت: خالص تعازينا لأشقائنا في المغرب وليبيا جراء الضرر من إعصار دانيال، أسأل الله أن يحفظ البلدين وشعبيهما، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يساعدهم لتخطي هذه المحنة.

أما "نجوى البشتي" فغردت: مصر الحبيبة أول دولة ترسل المساعدات وفرق الدعم ورئيسها أول متصل يعزى الشعب الليبى ويتضامن معه، تلتها دولة الإمارات ورئيسها وتونس رئيسها يشرف بنفسه على إرسال فرق الدعم والمساندة وباقى الدول العربية الموضوع لا يعنيهم.

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