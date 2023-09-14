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برلمان المكسيك يعرض بقايا جثث لمخلوقات غير بشرية!

برلمان المكسيك يعرض بقايا جثث لمخلوقات غير بشرية!
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

مفاجأة مدوية جعلت برلمانيي المكسيك مذهولين مصدومين.. يشاهدون جثثا "غريبة" بأيدٍ ثلاثية وحمض نووي غير معروف وبيض بداخلها.

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ففي جلسة برلمانيةمثيرة للجدل، أطل خبير الأجسام الطائرة أمام مؤتمر مليء بالمسؤولين المذهولين مع "أدلة" تؤكد العثور على جثتين من "غير البشر" في بيرو ويقال إن عمرها 1000 عام.

وخلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، عرض على الجمهور جثتان قيل إنهما من نوع غريب "غير بشري"، ويزعم أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها في بيرو عام 2017.

وقدم الباحثون ادعاء غير عادي مفاده أن الجثث لها تركيبة وراثية مختلفة بنسبة 30٪ عن تركيبة البشر، والتي قالوا إنها تظهر أن الجثث هي من نوع آخر، وفقًا لوسائل الإعلام المكسيكية.

وقال الخبراء إن الجثتين تحملان معدني الكادميوم والأوزميوم، والأخير من أكثر العناصر ندرة في القشرة الأرضية ويعتبر من أندر المعادن الثمينة. وبحسب الخبراء ، الرقبة القابلة للسحب والجمجمة الطويلة تظهر "خصائص" أكثر "نموذجية للطيور"، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس". كما وجدوا أيضًا أن لديهم عظامًا قوية وليس لديهم أسنان.

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