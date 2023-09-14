الخلافات الإماراتية السعودية تعيق جهود السلام في اليمن 

العالم – المشهد اليمني

واشارت الوكالة في تقرير مطول الى أن الاختلافات بين الدولتين حول السيطرة على جنوب اليمن تزايدت حيث تعمل السعودية على فصل محافظة حضرموت والمهرة عن الجنوب والاستحواذ عليه.

وهذا ما ادى الى شروع اختلافات بين الامارات والسعودية مشيرة الى ان الامارات تطمح الى الاستحواذ على الجنوب بشكل عام وان الخطوات السعودية الاخيرة منها تشكيل قوات ما يسمى بدرع الوطن التابعة للسعودية ادت الى اتساع الخلاف بين الطرفين.



الى ذلك أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور في مقابلة صحفية ان المواجهة العسكرية مع دول التحالف مرشحة للعودة من جديد مثمنا في الوقت ذاته الدور العماني في تذليل العقبات امام السلام . وأكد بن حبتور أن الأمور ستعود الى المربع الأول بعد الانتهاء من إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي السياق نفسه أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف ان الوضع في اليمن لن يبقى في حالة اللاسلم واللاحرب. وقال ان صنعاء لديها من المفاجئات ما يردع المعتدين ويرغمهم على وقف عدوانهم.



وفي تطور جديد قالت مصادر سياسية واعلامية ان وفد من صنعاء سيصل الى العاصمة السعودية الرياض بصحبت وفد من سلطنة عمان مضيفة ان الوفد اليمني سيجري مباحثات مع الجانب السعودي في اطار عملية السلام والتقدم في المفاوضات.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها يتعلق بمستقبل الحرب في اليمن؟ وما حقيقة الصراع بين قوى العدوان في الجنوب؟ وهل اصبح مصير التقسيم في اليمن بيد الامارات والسعودية؟ وهل فعلا الخلافات الاماراتية السعودية هي التي تعيق التوصل الى تفاهمات حول ايقاف الحرب؟ وما هي اساس الخلافات بين ابوظبي والرياض في الجنوب؟ وماذا عن الدور الامريكي فيما يحصل؟ واشنطن تدعي انها مع السلام وانها تبذل جهود حيال ذلك؟

كما يبحث البرنامج في الصحافة الامريكية التي تقول ان السعودية تخطط الى فصل حضرموت وانها تدعي ملكيتها؟ كيف يقرأ ذلك؟ وماذا عن اخر التطورات حول موضوع المفاوضات هل فعلا وصلت الى طريق مسدود؟ وكيف تقرأ تصريحات بن حبتور؟ هل تتوقعون فعلا عودة الحرب والتصعيد العسكري؟ وماذا عن الطلابات السعودية هناك من يقول ان الرياض اشترطت زيارتها من قبل مسؤولين في صنعاء قبل اي تقدم في المفاوضات؟ وما هو رد صنعاء وهل فعلا سيكون هناك زيارة لمسؤولين في صنعاء للرياض؟

وحول دلالات الزيارة اكد حميد عاصم عضو الوفد الوطني المفاوض في اليمن انه بعد متابعة ما جرى من الحوارات وهروب السعودية من كل الالتزامات التي كان قد تم الاتفاق عليها في اواخر شهر رمضان المبارك فقد ظلت الامور تراوح مكانها وظل العمانيون يقدمون ما يستطيعون من اجل الوصول الى اتفاق.

وقال عاصم: في الايام الماضية طلبت السعودية رسميا من العمانيين ان يأتي رئيس الوفد الوطني ونائبه الى السعودية من اجل التفاوض وسيكون التفاوض حول الجانب الانساني في الدرجة الاولى من ناحية المرتبات ورفع الحصار عن المطارات والموانئ وجانب الاعمار وحوار حول خروج القوات الاجنبية من ارض اليمن.



ضيوف البرنامج:

- حميد عاصم عضو الوفد اليمني المفاوض من صنعاء

- محمد القاعدي الاعلامي اليمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...