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وكيل وزارة التراث الإيرانية يلتقي رئيس مركز التراث العالمي لليونسكو

وكيل وزارة التراث الإيرانية يلتقي رئيس مركز التراث العالمي لليونسكو
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

إلتقى وكيل وزير التراث والسياحة والحرف اليدوية الإيراني "علي دارابي" برئيس مركز التراث العالمي لليونسكو "لازار آسومو".

العالم - إيران

وجرى هذا اللقاء في الرياض اليوم الخميس، وعلى هامش الاجتماع الـ45 للجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وفيما نوّه إلى اهمية اقتراحات إيران التي وُضعت على جدول أعمال لجنة التراث، أعرب دارابي عن تقديره لموقف اللجنة الدولية الهادف إلى حماية التراث العالمي.

في المقابل أكد آسومو على أهمية ومكانة إيران لدى التراث العالمي وأشار إلى عدد من الآثار الإيرانية الموثقة في مركز التراث العالمي.

وصرح هذا المسؤول الأممي خلال اللقاء مع نائب وزير التراث الإيراني، بأنه سيقوم بزيارة طهران قريبا.

على صعيد آخر، التقى دارابي في الرياض،كلا من الممثل الخاص لوزير الثقافة السعودي والأمين العام لمنظمة اليونسكو السعودية؛ مثمنا في تصريحه خلال اللقاء موقف الرياض الداعم لمقترح طهران حول توثيق طقوس "مأدبة الإفطار" في قائمة التراث العالمي.

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