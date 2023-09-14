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بوتين وكيم يتبادلان الهدايا

بوتين وكيم يتبادلان الهدايا
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الهدايا خلال زيارة كيم إلى روسيا يوم أمس.

العالم-اوروبا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي أهدى نظيره الكوري الشمالي قفازا من بزة فضائية كانت في الفضاء وبندقية روسية.

وتابع: "تبادل الجانبان الهدايا، ونحن نفضل ألا نعلن عن ذلك كثيرا، ولكن في الواقع قدم الرئيس بوتين للزعيم الكوري قفازا من بدلة فضاء استخدمها الرواد الروس عدة مرات، وبندقية روسية قصيرة متميزة".

وأضاف بيسكوف أن بوتين تلقى بدوره بندقية قصيرة من صنع حرفيين كوريين شماليين، وهدايا أخرى لم يفصح عنها.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2019 على متن قطاره المدرع الشهير.

وأجرى محادثات مع الرئيس بوتين استغرقت حوالي 4 ساعا

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بوتين وكيم يتبادلان الهدايا

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