بوتين وكيم يتبادلان الهدايا

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي أهدى نظيره الكوري الشمالي قفازا من بزة فضائية كانت في الفضاء وبندقية روسية.

وتابع: "تبادل الجانبان الهدايا، ونحن نفضل ألا نعلن عن ذلك كثيرا، ولكن في الواقع قدم الرئيس بوتين للزعيم الكوري قفازا من بدلة فضاء استخدمها الرواد الروس عدة مرات، وبندقية روسية قصيرة متميزة".

وأضاف بيسكوف أن بوتين تلقى بدوره بندقية قصيرة من صنع حرفيين كوريين شماليين، وهدايا أخرى لم يفصح عنها.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2019 على متن قطاره المدرع الشهير.

وأجرى محادثات مع الرئيس بوتين استغرقت حوالي 4 ساعا