وزير الثقافة الباكستاني يدعو لتطوير العلاقات الثقافية والفنية مع إيران

العالم - إيران

جاء ذلك خلال لقاء الوزير "جمال شاه" مع "إحسان خزاعي" المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في باكستان، يوم الاربعاء في إسلام آباد حيث ناقش الطرفان آخر تطورات العلاقات الثقافية بين البلدين بما في ذلك الاتفاقيات الثقافية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول توسيع التعاون والتفاعلات الثقافية والفنية والأدبية الثنائية.

وفي إشارة إلى القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين والجارتين، أكد المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية على ضرورة مواصلة تطوير التفاعلات الثقافية والفنية.

وفي هذا اللقاء قدم خزاعي أيضا تقريرا عن الأنشطة المختلفة للمستشارية الثقافية الإيرانية ومركز "الأبحاث الفارسية" الإيرانية الباكستانية وبيوت الثقافة الإيرانية في المدن المهمة في هذا البلد وقال: تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وخاصة تنمية وترويج اللغة الفارسية التي لها تاريخ طويل في باكستان.

واعتبر وجود 9 مراكز ثقافية إيرانية في باكستان مؤشرا على أهمية العلاقات الثقافية بين البلدين.

من جانبه قال وزير الثقافة والتراث الوطني في الحكومة الباكستانية المؤقتة، مشيرا إلى وجود العديد من القواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين البلدين: إن باكستان وإيران دولتان مسلمتان جارتان وهناك إمكانيات كثيرة لتوسيع العلاقات الثقافية بينهما.

وأكد جمال شاه استعداد هذه الوزارة لتقديم التسهيلات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الثقافية الإيرانية، فضلا عن استعداد باكستان للتعاون في تنفيذ البرامج الثقافية المشتركة.

وشدد وزير الثقافة الباكستاني على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتفاعل الثقافي والفني والتعليمي والأدبي بين البلدين وقال: أن باكستان تريد تعزيز العلاقات الثقافية مع إيران في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وأشار إلى القواسم المشتركة الثقافية والدينية والتاريخية والفنية بين البلدين، وقال: إيران هي الجار الأقدم والأقرب لباكستان، ومع وصول المثقفين والمشاهير الإيرانيين إلى باكستان، أثرت أفكارهم في الشعب الباكستاني.

وأضاف جمال شاه: لقد حققت إيران تقدما كبيرا في مجال الموسيقى وصناعة الأفلام والفنون البصرية بعد الثورة الإسلامية.

وذكر أن السينما الإيرانية حققت تقدما كبيرا، معتبرا هذا المجال مصدر فخر لجميع الشعوب الإسلامية، وأكد على تبادل الأفلام بين باكستان وإيران.

وأضاف وزير الثقافة الباكستاني: بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب إيران في مختلف المجالات الثقافية، نريد أيضا الاستفادة من إنجازات إيران في المجال السينمائي ايضا.

وأعلن استعداد وزارة الثقافة الباكستانية للتعاون مع المخرجين وصانعي الأفلام والمنظمة السينمائية الإيرانية للإنتاج المشترك للأفلام من أجل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.