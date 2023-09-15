حرس الثورة يحتجز سفينتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

العالم - إيران

وقال الأدميرال الثاني "محمد شريف شير علي" : ان القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية ترصد بيقظة ودقة جميع الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها السفن التجارية والعسكرية الاتية من خارج الإقليم، وتبادر الى تنفيذ مهمتها باقتدار.

وأشار إلى احتجاز حرس الثورة ناقلتي نفط تحملان الوقود المهرب، احداهما بعلم بنما والاخرى بعلم تنزانيا بالاسمين التجاريين "ستيفن" و"كرون"، قائلا: خلال اليومين الماضيين، وبعد الرصد الاستخباراتي، وبامر قضائي، قامت قوات المنطقة الثالثة التابعة لبحرية حرس الثورة في ميناء ماهشهر وشمال الخليج الفارسي، باحتجاز سفينتين كانتا تبادران بصورة منظمة لتهريب وقود ايراني في الخليج الفارسي.

وأوضح: أن مقاتلي المنطقة البحرية الثالثة التابعة لحرس الثورة وفي ظل السيطرة واليقظة والسلوك المهني والتحذير الحازم لجميع القوى الاجنبية الحاضرة في المنطقة ، قاموا بتوقيف السفينتين المخالفتين باقتدار واقتيادهما الى ميناء ماهشهر وقاعدة اروند وتم تسليم ملاحيهما البالغ عددهم 37 شخصا للسلطات القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية.