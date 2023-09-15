الهند ترحب بالتجارة مع العملات المحلية

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت سيثارامان تتفاوض حوالي 22 دولة معنا وتتواصل معنا لمعرفة ما إذا كان من الممكن إجراء التجارة الثنائية بالروبية. ويرجع ذلك أيضا إلى أن العديد من هذه الدول تعاني من نقص الدولار.

وحول قمة مجموعة العشرين، أشارت سيثارامان إلى أن الهند تمكنت هذه المرة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن جميع القضايا، وأنا راضية جدا عن إعلان نيو دلهي، مشددة على أنه يتعين على مجموعة العشرين، وهي في الأساس منتدى مالي، أن تتخذ إجراءات جماعية سواء تعلق الأمر بالعملات المشفرة أو الديون العالمية وما إلى ذلك, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأضافت: سأنسب الفضل بالكامل في نجاح قمة مجموعة العشرين إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي. لقد تحققت رؤية رئيس الوزراء واستفاد منها الجميع، معتبرة أن إعلان نيو دلهي وضع الهند في فئة مختلفة تماما. لقد أثبتنا أنه يمكننا أن نكون قوة لجمع الناس معا حتى في القضايا المثيرة للخلاف الشديد وأن نكون منارة للأمل.