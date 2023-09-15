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خطيب صلاة الجمعة بطهران: مسيرة الاربعين استعراض للوحدة والتلاحم

خطيب صلاة الجمعة بطهران: مسيرة الاربعين استعراض للوحدة والتلاحم
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعرب خطيب صلاة الجمعة في طهران السيد احمد خاتمي عن تقديره لكل من ساهم في اقامة مسيرة الاربعين الراجلة نحو مدينة كربلاء ، معتبرا ان هذه المسيرة جسدت تلاحم الشعبين الايراني والعراقي.

العالم - ايران

واضاف خاتمي في خطبتي صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في طهران، ان مسيرة الاربعين الحسينية كانت منقطعة النظير حيث شارك أكثر من 22 مليون شخص من بينهم اكثر من 4 ملايين ايراني يدفعهم حب الحسين عليه السلام.

وفي جانب آخر من خطبة الجمعة تقدم خاتمي بالتعازي والمواساة للشعبين المغربي والليبي لضحايا الزلزال والاعصار المدمر.

كما تطرق الى ذكرى اسبوع الدفاع المقدس التي تصادف بعد ايام داعيا المعنيين الى تكريم الجهاد والمجاهدين والترويج لثقافة الايثار والشهادة.

واستفاض خطيب صلااة الجمعة طهران في تناول سيرة الامام الرضا وذكرى استشهاده (عليه السلام) التي تصادف غدا السبت، داعيا المصلين الى الاقتداء بسيرة هذا الامام الرؤوف الذي جسد تعاليم الاسلام في كل تفاصيل حياته.

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