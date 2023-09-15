حماس: لن نسمح بتمييع قيم المجتمع

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت في بيان صحفي إنها فوجئت وفي سابقة خطيرة بقيام “مكتب الأخلاقيات” التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا بإصدار مستند بعنوان “مدونة قواعد السلوك” يشمل مجموعة من قيم ومبادئ ومعايير السلوك.

وأضافت: وللأسف الشديد فإن مكتب الأخلاقيات في وكالة الغوث بدلا من دعم قيم الفطرة السليمة واحترام عادات وتقاليد شعبنا وتعاليم ديننا الحنيف، فإنهم يدعون مدرسينا وتلاميذنا لقيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي.

وعدّت حركة حماس أن قيم الفضيلة والعفة التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني هي جزء أصيل من المعركة مع العدو الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وأشارت إلى أن وكالة الغوث أُنشئت لرعاية وغوث اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم، وليس لفرض قيم مجتمعات أخرى أو تلويث عقول تلاميذنا بقيم فاسدة.

وحذرت حماس وكالة الغوث من الاستمرار في هذه الخطوات، وحملتها كامل المسؤولية عن أي تداعيات سلبية لهذه التعليمات، وطالبتها بسحب كل ما تم توزيعه من منشورات مسيئة وعدم تكرار ذلك مطلقا في المستقبل.