اقبال واسع على القرطاسية الإيرانية دون مثيلاتها الأجنبية.. شاهد بماذا تمتاز؟

وقال مدير المعرض محمد يقيني لمراسلة العالم: "الهدف من هذا المعرض هو التعريف بالمنتجات الايرانية الخاصة باللوازم المكتبية، خصوصا بعدما استطاعت ايران تامين الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على المنابع الذاتية وطاقاتها البشرية، في كل سنة من المعرض يتم التعريف عن منتجات اكثر تطورا كما ان اقبال الناس على المنتجات المحلية كبير جدا".

وقال مدير شركة بانتر مهران مهرزاد: "شركتنا مختصة بالمستلزمات المكتبية والقرطاسية بأنواعها، لقد قمنا باجراء تطوير على منتجات شركتنا وأضفنا اليها مادة مضادة للبكتريا للحفاط على سلامة الأطفال، ونحن الأن نقوم ببيع هذه المادة للشركات الداخلية أولا ومن ثم الشركات الخارجية".

نشاهد في المعرض انواع المستلزمات المدرسية بتصاميم تحاكي الثقافة الاسلامية الى جانب ثقافة الشعبية الايرانية ويشكل فسحة ترفيهية للاطفال الذين يبحثون في اقسام هذا المعرض عن شخصياتهم المفضلة.

وقالت طفلة: "أصبحت الأن في الصف الرابع وأتيت الى هنا لشراء مستلزماتي المدرسية مع والدتي وأسأل الله في بداية هذه السنة أن يوفقنا جميعا".

وقال طفل: "اتشوق للدهاب الى مدرستي اصبحت في الصف الخامس، واتيت الى هنا لشراء مستلزماتي المدرسية، هناك تصاميم منوعة تصيبني بالحيرة عند الاختيار".

وعلى اعتبار ان ايران نجحت في مشروع الاكتفاء الذاتي للوازم المكتبية، فان هذا النوع من المعارض يعرف المتسوقين واصحاب الشركات على هذه المنتجات التي تتميز بجودتها وسعرها المناسب، مما يحقق الازدهار اقتصاديا وعمليا.



