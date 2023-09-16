وفد صنعاء في السعودية.. العراق وأهمية تأمين الحدود مع إيران

العالم - بانوراما

وكشفت مصادر صحافية ودبلوماسية عن ترتيبات سعودية لتوقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي بحضور عربي ودولي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان قيادة حرس الحدود العراقية مسك نقاط حدودية مع إيران كانت تحت سيطرة جماعات خارجة عن القانون.

وقالت القيادة في بيان إن قوة من لواء الحدود وفوجا من المغاوير وبإسناد من قوات البيشمركة الكردية تمكنت من مسك نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.