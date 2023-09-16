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وفد صنعاء في السعودية.. العراق وأهمية تأمين الحدود مع إيران

وفد صنعاء في السعودية.. العراق وأهمية تأمين الحدود مع إيران
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، قول رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام إن السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه خلال مفاوضات الرياض.

العالم - بانوراما

وكشفت مصادر صحافية ودبلوماسية عن ترتيبات سعودية لتوقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي بحضور عربي ودولي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان قيادة حرس الحدود العراقية مسك نقاط حدودية مع إيران كانت تحت سيطرة جماعات خارجة عن القانون.

وقالت القيادة في بيان إن قوة من لواء الحدود وفوجا من المغاوير وبإسناد من قوات البيشمركة الكردية تمكنت من مسك نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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