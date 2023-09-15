الطيران البريطاني يمنع ابنة الناشط البحريني الخواجه من التوجه للمنامة

وقالت الشركة ان على الخواجة التحدث الى سلطات الهجرة البحرينية ادا ارادت السفر الى المنامة.

وكانت الناشطة مريم الخواجة، ابنة الناشط الحقوقي البحريني البارز عبدالهادي الخواجة، اعلنت عزمها العودة إلى البحرين مع مجموعة من الناشطين الدوليين للضغط من أجل إطلاق سراح والدها المسجون منذ اثني عشر عاما من السجن.

وفي وقت سابق، قالت مريم الخواجة التي تعيش في الدنمارك إنها تريد التوجه إلى البحرين لأن والدها منع من الحصول على العلاج الطبي العاجل، ويعد ذلك من أسباب إعلانه إضرابا عن الطعام. وذكرت ان العودة تعني أنه قد ينتهي بها الأمر بقضاء بقية حياتها في السجن.

وكان من المقرر ان يرافقها ناشطون من بينهم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، وأوليف مور المديرة المؤقتة لفرونت لاين ديفندرز.