العالم – غياهب الكيان

فقرار المحكمه العليا بشان قانون المعقولية قد يؤدي الى ازمة دستورية وغالبية الصهاينة لا يثقون بمستقبل الكيان الذي يسير نحو الأسوأ وفترة الاعياد تحول حياة الاسرائيليين الى خوف من المقاومين.

كما رصد البرنامج الازمات التي تعصر بكيان الاحتلال ومنها الازمة القضائية تستمر بوتيرة عالية ما قد يتسبب بازمة دستورية في حال اقرت المحكمة العليا الغاء قانون تقليص صلاحياتها التي دفعت به حكومه تتنياهو.

وفيما كان الكيان سائر نحو ازمة دستورية حقيقية فيما لو اقرت المحكمة العليا ابطال قانون حجة المعقولية، أكد نبيه عواضه المتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت ان:" كل المعلومات الواردة من داخل الكيان تشير الى ان هنالك توجه لدى المحكمة العليا من اجل الطعن بالقانون الذي صدر عن الكنيست الصهيوني والذي يعني تقليص صلاحيات القرار الاسرائيلي وضمنا المحكمة العليا، وان الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن حدث تاريخي بهذا المعنى، ومن الواضح ان الانقسام السياسي الموجود اليوم في داخل كيان حول الاجراءات القضائية التي اتخذتها حكومة نتنياهو وصل اليوم الى الذروة.

ولفت عواضه إلى أن أي قانون او قرار سوف يصدر عن المحكمة العليا لا شك انه سوف يترك تداعيات مهمة جدا واولى هذه التداعيات سواء كان القرار سلبيا ام ايجابيا بأن هناك ازمة دستورية حادة سوف تعصف بالكيان الاسرائيلي وهي للمرة الاولى منذ احتلال فلسطين، فهناك ازمة حقيقية تنعكس سلبا على الواقع الصهيوني".

كما سلط البرنامج الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية التي تناولت هذا الموضوع ونشر النشطاء الصهاينة تعليقات كثيرة فقد قال رونا هان:"قضاة العليا اوغاد"، كما قال استوديو ليبرالي:" حكومة فاسدين لا تخافي لا يا محكمة عليا الشعب معك".

كما تطرق البرنامج الى استطلاع جرى بعد انعقاد جلسة المحكمة العليا تبين فيه ان نصف الصهاينة يريدون الغاء المحكمة العليا لقانون حجة المعقولية الذي يقلص صلاحياتها.

ضيف البرنامج :

- نبيه عواضه المتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت

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