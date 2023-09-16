تضامن واسع بدول المغرب مع ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

العالم – المغاربية

ويرصد برنامج "المغاربية"التضامن الواسع في دول المغرب العربي مع ضحايا كارثتي الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، ورفض مغربي لاعلان الجزائر فتح مجالها الجوي امام الرحلات الانسانية وابداء استعدادها لتقديم مساعدات للمكوبين جراء الزلزال.

وناقش البرنامج تصدّر الاوضاع الحال في المغرب وليبيا بعد الزلزال والإعصار اللذين شكلا صدمة على مستوى العالم من شدة هول ماجرى، وما ان هدأت الارض، حتى اتجهت الانظار الى جهود الانقاذ وامكاناتها حكومية كانت ام شعبية.

وبحث البرنامج تداعيات زلزال المغرب حيث نفض المنكوبون بزلزال المغرب عنهم غبار الانقاض التي خرجوا الذين خرجوا من تحتها تاركين احبة كثرا لم يسعفهم الحظ في النجاة فقد اسفرت الكارثة عن سقوط الاف من الضحايا وتشريد عدد كبير من السكان، في حين تواصلت جهود الاغاثه في هذه المناطق التي شهدت تدمير قرى باكملها ما سلط الضوء على هشاشه الاوضاع الاجتماعية في المناطق النائية وتهميشها.

واكد الاكاديمي المغربي عبد الحافظ الدين من الرباط ان:" المغرب لم يرفض المساعدة على الاطلاق بل هو قام بتقييمه للوضع وتقييم احتياجاته، وليس الغرض ان نقبل هذه الطلبات، ويتضح بان المغرب يتعاطى بايجابية مع كل من يريد ان يأتي الى المغرب من اجل تقديم المساعدة وربما ايضا ان عملية المراحل والمحطات الاساسية في تدوير الكوارث وهي المتعلقه بعملية التنسيق والاشراف مهمة جدا في هذه المرحلة حتى نضمن تحقيق النتائج".

وسلط البرنامج الضوء على تداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب التي لا تزال تثير تفاعلا في انحاء العالم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بملايين المنشورات تضامنا مع ضحايا الزلزال والدعوات للتبرع بالدم والمواد الغذائية لاغاثة المتضررين وعبر منصة اكس، نشر عبد الاله عيسى قائلا:" استجابة بطيئه جدا في مواجهة الكوارث الطبيعية فضحت مدى هشاشة وفشل هذا النظام، كيف يتجرؤون ويعطون ارقاما لا علاقة لها بالواقع المعاش على الارض؟!

كما بحث البرنامج في سيول ليبيا التي دمرت ربع درنه وخلفت آلاف القتلى والمفقودين حيث لا تزال ليبيا تحت وقع الصدمة في اعقاب الفيضانات الكارثية التي خلفت الاف الضحايا والمفقودين ودمرت اجزاء كبيرة من مدينه درنه في شرق البلاد، واكد يوسف الفارسي استاذ في العلوم السياسيه من بني غازي ان:" هذا الاعصار هو الاعصار الاقوى رغم التحذيرات وحتى السدود تعتبر هشة وغير صالحة لانه لم يتم صيانتها منذ فتره طويله وبالتالي جاء الحمل عليها نتيجه الاعصار القوي وحدث ما يحدث.

ضيوف البرنامج:

- الاكاديمي المغربي عبد الحافظ ادمينو من الرباط

- يوسف الفارسي استاذ في العلوم السياسية من بني غازي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...