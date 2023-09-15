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في اجتماع المدعين العامين لمنظمة 'إكو':

مدعي عام ايران يدعو لإنشاء أمانة دائمة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

مدعي عام ايران يدعو لإنشاء أمانة دائمة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

طلب المدعي العام الايراني من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) إعداد ألية مشتركة للقضاء والاستخبارات والشرطة من خلال تشكيل أمانة إقليمية دائمة لمكافحة الإرهاب، وإنشاء مركز بحث علمي حول مكافحة الإرهاب حتى يتمكن الأعضاء من تبادل الخبرات.

العالم - ايران

ونقلاً عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو، قال المدعي العام حجة الإسلام محمد موحدي آزاد، اليوم الجمعة في اجتماع المدعين العامين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي: أن الإرهاب ومحاربته يعتبر اليوم من أهم قضايا المجتمع الدولي، وخاصة دول هذه المنطقة، ونحن نؤمن بأن الإرهاب يشكل خطرا كبيرا على البشرية جمعاء، ولكن لا يوجد تعريف واحد وشامل للإرهاب على المستوى العالمي، ومن المؤسف أننا نرى أن الغربيين قسموا الإرهاب إلى فئتين، جيد وسيئ.

وأضاف: ينبغي تشكيل أمانة إقليمية دائمة لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الأخرى بمساعدة أمانة منظمة التعاون الاقتصادي، حتى نتمكن من خلال إعداد هيكل مشترك للقضاء والاستخبارات والشرطة وإنشاء مركز للبحث العلمي، من التعامل مع هذه القضية والبدء في تبادل الخبرات.

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في اجتماع المدعين العامين لمنظمة 'إكو': مدعي عام ايران يدعو لإنشاء أمانة دائمة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

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