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القوات العراقية تمسك نقاطا حدودية مع إيران بمنطقة كردستان

القوات العراقية تمسك نقاطا حدودية مع إيران بمنطقة كردستان
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، يوم الجمعة، مسك نقاط حدودية ورفع العلم العراقي فيها بعد اشتباكات مع "خارجين عن القانون" بمساعدة قوات البيشمركة.

العالم- العراق

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من العراق نقلا عن القيادة في بيان ، أنه "في إطار جهود قيادة قوات الحدود في مسك كامل الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنت قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الاولى وبإسناد من قوات حرس البيشمركة، من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل".

وأكد البيان أن "قيادة قوات الحدود عازمة على فرض سلطة الدولة العراقية على كامل الحدود مع دول الجوار ورفع العلم العراقي على اقصى نقطة فيها".

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بالصور... القوات العراقية تمسك نقاطا حدودية مع إيران بمنطقة كردستان

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