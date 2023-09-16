الإعلام الحكومي يدين استهداف الاحتلال الموطنين والصحفيين شرق غزة

وأصيب 9 شبان بإصابات مختلفة، من بينهم الصحفي أشرف أبو عمرة، الذي أصيب بشكل مباشر في يده اليمنى، ويتلقى العلاج حاليا بمجمع ناصر الطبي.

وقال معروف: إن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الصحفيين رغم وجودهم في مكان يبعد عن تجمع الشبان المتظاهرين، ووضوح الشارات التمييزية التي تدل على كونهم صحفيين؛ في سلوك بات مألوفًا لدى جنود الاحتلال بعد الصحفيين بالنسبة لهم هدفا مشروعا، مثلما كان عليه الحال خلال العدوان على غزة أو اقتحام مدن الضفة.

ورأى أن حالة الصمت من المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم والموقف السلبي من المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، هي ما يشجع الاحتلال وجنوده وقادته على المضي بهذا الصلف والعنجهية، نظرًا لإدراكه أنه لن يسأل عن هذه الجرائم، ولكن هذا الواقع لن يمنعنا من مواصلة السعي لجعل المحتل يدفع ثمن هذه الجرائم.

وتمنى السلامة لكل المصابين والزميل أبو عمرة، وطالب المنظمات الأممية المعنية بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات، والضغط لتسريع ملف ملاحقة الاحتلال على جرائمه السابقة ضد الصحفيين، خاصة التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، كجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أو الشهداء الصحفيين خلال مسيرات العودة.