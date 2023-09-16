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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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شاهد بالفيديو..اسطورة الكرة الايرانية الشهير، علي دايي، يتكلم بالعربية!
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السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ايران مقطع فيديو يتكلم فيه نجم الكرة الإيرانية السابق والهداف العالمي الشهير، علي دائي ، باللغة العربية!
العالم - منوعات
تصنيف :
إیران
رياضة
منوعات
كلمات دليلية :
علي دايي
الهداف الإيراني الشهير
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خريطة الموقع
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