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شاهد بالفيديو..اسطورة الكرة الايرانية الشهير، علي دايي، يتكلم بالعربية!

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ايران مقطع فيديو يتكلم فيه نجم الكرة الإيرانية السابق والهداف العالمي الشهير، علي دائي ، باللغة العربية!

العالم - منوعات

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