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كنعاني: كيف توفّر بلجيكا المتشدقة بمكافحة الارهاب، منصّة لمتزعمة الارهاب؟

كنعاني: كيف توفّر بلجيكا المتشدقة بمكافحة الارهاب، منصّة لمتزعمة الارهاب؟
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

تساءل المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني " كيف يمكن للحكومة البلجيكية المتشدقة بمكافحة الارهاب ان توفر منصة اعلامية لمتزعمة زمرة "خلق" الارهابية في داخل اراضيها ؟.

العالم - ايران

وكتب كنعاني على صفحته في موقع "اكس" (تويتر سابقا) تعليقا على زيارة متزعمة زمرة خلق الارهابية (مريم رجوي) الى العاصمة البلجيكية بروكسل لالقاء كلمة في اجتماع لعناصر هذه الزمرة " نظرا الى الجرائم والاغتيالات الكبيرة لزمرة مجاهدي خلق الارهابية (زمرة المنافقين الارهابية) ضد الشعب الايراني وطبعهم المراوغ الذي تذعن به بعض المؤسسات مثل البرلمان الاوروبي، كيف يمكن للحكومة البلجيكية التي تدعي مكافحة الارهاب ان توفر منصة اعلامية لمتزعمة هذه الزمرة داخل اراضيها ؟".

وتأتي زيارة متزعمة زمرة خلق الارهابية الى بلجيكا في وقت اصدر الاتحاد الاوروبي في فبراير 2023 قرارا اتهم فيه هذه الزمرة بممارسة الارعاب والتعذيب والقتل، منتقدا سلوكها المراوغ والمضلل في استغلال نواب البرلمان الاوروبي.

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