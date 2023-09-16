أكثر من 5ملايين زائر يتوافدون علی مرقد الإمام الرضا(ع)

العالم- مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من مدينة مشهد المقدسة بأن أكثر من 5 ملايين زائر احتشدوا في مدينة مشهد المقدسة، حيث مرقد الإمام الرضا(ع) لإقامة مراسم العزاء التي كانت ليلة أمس وهذا اليوم وصلت إلى ذروتها في ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع).

وقال مراسلنا إن جميع الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام الرضا(ع) مكتظة بالزوار وكذلك المواكب التي جاءت لإقامة العزاء على استشهاد الإمام الرضا (ع).

وأوضح ان "ليلة أمس أقيمت مراسم قراءة خطبة العزاء التقليدية"، مشيرا إلى أنه منذ سنين تقام مراسم قراءة خطبة العزاء التقليدية مرتين، مرة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا(ع) و مرة أخرى كذلك في يوم عاشوراء.

وأضاف مراسل العالم أن الكثير من الجنسيات الأجنبية شاركت في مراسم ذكرى استشهاد الإمام الرضا(ع) و بالتحديد توافدت مواكب العزاء خلال الليلة الماضية وفجر اليوم نحو مرقد الإمام الرضا(ع) وتواصل توافدها نحو مرقد الإمام الرضا(ع) لإقامة مراسم العزاء.