السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يدين العقوبات الأميركية على مؤسسات إعلامية إيرانية

حزب الله يدين العقوبات الأميركية على مؤسسات إعلامية إيرانية
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

دان حزب الله لبنان قيام الإدارة الاميركية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.  

وأصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله لبنان البيان التالي:

تدين العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام الادارة الاميركية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.

إن الادارة الأميركية وأتباعها في العالم يتشدقون زورًا وكذبًا بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم بكل الأساليب وبخاصةالعقوبات التي تكشف زيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة.

إن المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية والعجز عن اقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة.

إننا نعلن تضامننا التام مع كافة المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات الظالمة ووقوفنا إلى جانبهم وتأييدنا التام لدورهم الاعلامي البناء في مواجهة العدوان والاحتلال ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب لاسيما شعوب منطقتنا في الحرية والاستقلال.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة العاشرة من العقوبات ضد إيران بذريعة حقوق الانسان

كندا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين إيرانيين

بيان الترويكا الأوروبية.. خطوة كبيرة في الإتجاه الخطأ

روسيا: إحجام الغرب عن رفع العقوبات عن إيران يجعل من الصعب إحياء الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إلقاء القبض على شخصين على صلة بجماعة إرهابية في أردبيل شمال غرب البلاد

صورة أثارت الجدل بليبيا.. شاهد..ليبيا وسط كارثة الفيضانات ونجلاء المنقوش داخل صالون للشعر؟!

الصحة بغزة تحذر من توقف خدمات غسيل الكلى بغزة

حزب الله يدين العقوبات الأميركية على مؤسسات إعلامية إيرانية

شاهد بالفيديو.. أكثر من 5ملايين زائر يتوافدون علی مرقد الإمام الرضا(ع)

وفد صنعاء في الرياض.. هل هي نهاية المفاوضات؟