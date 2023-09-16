حزب الله يدين العقوبات الأميركية على مؤسسات إعلامية إيرانية

وأصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله لبنان البيان التالي:

تدين العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام الادارة الاميركية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.

إن الادارة الأميركية وأتباعها في العالم يتشدقون زورًا وكذبًا بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم بكل الأساليب وبخاصةالعقوبات التي تكشف زيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة.

إن المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية والعجز عن اقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة.

إننا نعلن تضامننا التام مع كافة المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات الظالمة ووقوفنا إلى جانبهم وتأييدنا التام لدورهم الاعلامي البناء في مواجهة العدوان والاحتلال ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب لاسيما شعوب منطقتنا في الحرية والاستقلال.