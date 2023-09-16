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اعتقال شخصين على صلة بزمرة إرهابية شمال غرب ايران

اعتقال شخصين على صلة بزمرة إرهابية شمال غرب ايران
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

ألقت قوات الامن الايرانية القبض على شخصين على صلة بزمرة إرهابية بمحافظة اردبيل شمال غرب البلاد.

العالم - ايران

اعلن ذلك المدعي العام والثوري بمحافظة اردبيل جلال آفاقي في تصريح صحفي اليوم السبت، وقال : من خلال المراقبة الاستخباراتية لكوادر مديرية الامن العامة بمحافظة اردبيل الامن وبإجراءات الادعاء العاة والأوامر القضائية الصادرة تم القبض على شخصين بتهمة العمل ضد الأمن القومي.

وأضاف: الجماعات المعادية وبدافع اليأس والعجز تضع على جدول اعمالها استغلال عواطف الشباب بالوعود الكاذبة.

ووصف المدعي العام الثوري بمحافظة أردبيل المجموعات المعادية بانها تشبه بيوت العنكبوت الواهية، واشار الى طريقة التواصل مع هذين الشخصين في الفضاء الإلكتروني، مشددا على ضرورة يقظة أفراد المجتمع وخاصة المراهقين والشباب.

وتابع آفاقي: أن الاجهزة القضائية والامنية والعسكرية وإنفاذ القانون في المحافظة ستتعامل بحزم مع أي حالات تخل بالأمن، خاصة في الفضاء الإلكتروني.

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