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شاهد.. حرائق الغابات تصل إلى المنازل في الجزائر

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

اجتاحت حرائق الغابات إقليم بلدية بجاية في الجزائر، واتسعت مساحة النيران، نحو المناطق المأهولة بالسكان في مناطق عش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة، وفقًا لوسائل إعلام جزائرية.

العالم- الجزائر

تواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر عملية الإطفاء، واضطر المواطنون إلى مساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم النيران، وذكر مدير الحماية المدنية الجزائرية لولاية بجاية أن حريقًا قد نشب بإحدى الغابات بالولاية، ويتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر.

وأكد مدير الحماية المدنية في الجزائر، في صريحات صحفية، أنه يجري تسخير رتل متنقل تابع لولاية بجاية وأرتال دعم من ولايات البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وأضاف أن مصالح الحماية المدنية، تعمل برفقة الجيش الوطني الجزائري على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.

وذكر بيان المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، أن فرق الحماية المدنية بالولاية تعززت بعدة ارتال أخرى قادمة من مختلف الولايات المجاورة للولاية لا سيما الرتل المتنقل لولاية تيزي وزو والرتل المتنقل لولاية البويرة، و سطيف وبرج بوعريريج والرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وأفاد البيان أن المناطق المتضررة هي منطقة الساكت، ومنطقة بوليمات ومنطقة توجة، وأن السلطات المحلية بدأت في إخلاء هذه المناطق من السكان بعدما عجزت عن السيطرة عن النيران.

وقد ذكر البيان أيضًا أن عملية الاخماد ما تزال إلى غاية هذه اللحظة متواصلة.

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شاهد.. حرائق الغابات تصل إلى المنازل في الجزائرشاهد.. حرائق الغابات تصل إلى المنازل في الجزائر

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شاهد.. حرائق الغابات تصل إلى المنازل في الجزائر

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