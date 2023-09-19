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فقدان الاهتمام بالمحيط قد يدل على الزهايمر

فقدان الاهتمام بالمحيط قد يدل على الزهايمر
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اوضح البروفيسور أندريه يميلين أخصائي طب الأعصاب في الأكاديمية الطبية العسكرية الروسية، العلامات غير الواضحة التي قد تشير إلى ظهور مرض الزهايمر لدى الإنسان، وفق «فيستي. رو».

العالم- منوعات

ووفقاً له، العلامات التقليدية المعروفة للمرض، مثل فقدان الذاكرة، لا تتطور على الفور. ولكن يجب أن يكون أقارب الشخص المسن حذرين إذا لاحظوا أنه فقد الاهتمام بالواقع المحيط به، أو في هواية من هواياته أو أي شيء كان مولعاً به.

ويعتبر مرض الزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف (فقدان القدرات المعرفية) انتشاراً، حيث يتوقف الدماغ عن تنفيذ وظائفه بصورة صحيحة، فتبدأ مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك.

ويلاحظ هذه المرض عادة لدى كبار السن، ولكن سجلت حالات نادرة لظهور المرض مبكراً. ويشير البروفيسور، إلى أن العلماء يواصلون البحث عن طريقة علاج فعالة، وكذلك عن إجراءات يمكن أن تقي من الإصابة به.

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