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الصحة الإيرانية: تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

الصحة الإيرانية: تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي في البلاد، وبهذا بلغ مجموع الوفيات بكورونا 146 الفا و364 وفاة.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، اليوم السبت، تم تسجيل 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ، 42 منهم يرقدون في المستشفى وفي حالة حرجة ، واجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 377 ألف و 233 شخصا لغاية الآن.

حول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 609 ألفا و334 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

یذکر أنه العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، أعلنت قبل شهرين، عن نهاية حالة طوارئ كورونا وعدم ضرورة استخدام الكمامات من قبل الجميع.

واعلنت وزارة الصحة ان استخدام الكمامات لم يعد ضروريا من قبل الجميع واوصت استخدام الكمامات من قبل كبار السن ويعانون من الأمراض الكامنة ونقص المناعة وأمراض الكلى والقلب والرئة والكبد، وكذلك أولئك الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص مشتبه به أو مصاب بكورونا بشكل مؤكد.

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الصحة الإيرانية: تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

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